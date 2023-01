Asensio allontana il Milan: “Voglio rinnovare, ma non dipende solo da me”

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Bernabeu Digital, Marco Asensio , giocatore del Real Madrid , ha allontanato qualsiasi possibilità di spostarsi dalla capitale spagnola. Allo stesso tempo ricorda come il rinnovo di contratto non dipende solo dalla sua volontà. Di seguito le sue parole.

Le parole di Marco Asensio sul rinnovo con il Real Madrid

"Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose, però ora voglio concentrarmi sulla prossima gara e pensare a fare bene ed essere felice. Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro".