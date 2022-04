Milan, Antonio Rossi: “Maldini mi disse che Leao era fortissimo”

Antonio Rossi, noto tifoso rossonero, ha parlato del momento del Milan e ha raccontato di un colloquio avuto in passato con Paolo Maldini

Antonio Rossi , ex campione olimpico di canoa e tifoso rossonero, ha espresso la sua opinione sul momento del Milan e ha raccontato di un colloquio avuto in passato con Paolo Maldini , che gli aveva parlato delle straordinarie qualità di Rafael Leao . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Tuttosport'.

Sulla sconfitta dell'Inter a Bologna : "Sono ancora ubriaco di felicità dalla sconfitta dell'Inter a Bologna ma il Milan deve restare concentrato sul ritmo senza guardare l'avversario, come nel mio sport".

Sulla squadra: "Serve il coraggio, lo stringere i denti, il crederci. Restare compatti e uniti. Abbiamo dei fuoriclasse come Leao e Pioli è stato bravissimo a far crescere il gruppo. Ognuno dà sempre il massimo. Servirebbe che Zlatan stesse bene, con lui in campo nelle ultime quattro...".