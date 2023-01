Milan, Antonini: “Pioli è un allenatore sereno. Sul pareggio con la Roma…”

Intervenuto su 'Milan Tv', Luca Antonini ha parlato di Stefano Pioli e del Milan dopo il pareggio contro la Roma . Queste le sue dichiarazioni: " Pioli è un allenatore sereno, sa cosa deve fare con la squadra. Si è meritato di essere l’allenatore del Milan, ha lavorato benissimo usando l’esperienza e il carisma di Ibrahimovic. Questa è stata la cosa fondamentale per far crescere il Milan in poco tempo. Credo che Pioli abbia dimostrato quello che è il suo modo di giocare e il suo attaccamento verso i colori rossoneri. Lo dimostra ogni volta che parla e risponde ai cori dei tifosi".

"Pareggio contro la Roma? Dà fastidio per come è stata tutta la partita. Nel secondo tempo la Roma ha avuto più equilibrio ed è stata più squadra. L'ingresso di Matic ha dato un'idea di gioco. I cambi fatti dal Milan hanno un po' scombinato l'equilibrio degli ottanta minuti. Le palle inattive sono la forza della Roma e ne abbiamo subite due. Al Milan è mancata attenzione e lucidità negli ultimi minuti. Non ho capito la motivazione della difesa a tre. I punti facevano non comodo, di più", ha detto Antonini.