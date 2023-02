Antonini: “Il Milan riprende il suo cammino e la sua classifica”

L'ex terzino rossonero ha poi continuato, parlando dell'importanza di un giocatore come Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan un giocatore stimolante, stimola i compagni a dare quel qualcosa in più sempre. Vuole che gli altri si allenino alla sua stessa intensità: avercelo in campo ti stimola a fare sempre di più. Leao è venuto fuori quando Ibra l’ha iniziato a pungolare in allenamento". Milan, Leao in uscita: ipotesi di scambio con il Liverpool >>>