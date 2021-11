Milan, Antonini: “Ibra ha il fuoco per essere unico. Fantascientifico”

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Luca Antonini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Crespo ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero: "Dell'Ibra di oggi c'è un aspetto che mi stupisce e un altro che mi riporta indietro di dieci anni. Vederlo così incisivo e atleticamente pronto, dopo aver affrontato un intervento al ginocchio e poi un infortunio al tendine, è qualcosa che mi lascia senza parole: fantascientifico. D'altra parte, però, se ripenso all'Ibra con cui ho giocato, tutto torna: già allora aveva una voglia incredibile di competere, lottare, vincere. Zlatan vuole sempre primeggiare, dimostrare di essere unico. È stato sempre il suo fuoco e lo è anche ora: "Avete mai visto un 40enne che fa cose da 30enne in campo? Guardate me e resterete a bocca aperta..."."