Milan, Antonini: “Ibra e Giroud possono giocare insieme” | ESCLUSIVA

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha parlato del passaggio di Olivier Giroud in rossonero. Il francese può giocare con Ibra? La risposta

Renato Panno

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha parlato del passaggio di Olivier Giroud in rossonero. Il francese può giocare con Zlatan Ibrahimovic? Ecco la risposta affidata, in esclusiva, ai microfoni di PianetaMilan.it.

In estate sei stato uno degli artefici del passaggio di Giroud al Milan, se il Milan aveva iniziato bene è stato anche grazie ai suoi gol. Come valuti questa prima parte di stagione? "È stato un inizio di stagione buono da un certo punto di vista e meno buono da un altro. Gli infortuni, il Covid, l'hanno tenuto fuori tanto. Ancora non è riuscito a incidere davvero per quelle che sono le sue caratteristiche. Speriamo che il 2022 possa portare tranquillità e serenità e che venga fuori il giocatore che tutti conoscono".

Ibra e Giroud possono giocare insieme? "Secondo me sì, sono complementari, nel senso che Ibra non è uno che sta in area, mentre Giroud lo è. Olivier si mette a disposizione del compagno di reparto e magari giocare con due davanti, con Brahim Diaz o Rafael Leao o Krunic alle spalle, è una soluzione. Sono due giocatori grandi, grossi, alti e belli, ma che sanno giocare a calcio. I giocatori che sanno giocare a calcio possono giocare insieme".