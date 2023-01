Milan, Antonelli: “Da tifoso preferisco lo scudetto alla Supercoppa”

L'ex terzino del Milan Luca Antonelli ha parlato della sconfitta in Supercoppa dicendo che da tifoso preferisce lo scudetto

Luca Antonelli, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista parlando a tutto tondo. Ecco le sue parole a il posticipo. Uno dei temi toccati dall'ormai ex giocatore è stato quello della sconfitta che il Milan ha rimediato in Supercoppa contro l'Inter, sostenendo che da tifoso preferisce lo scudetto. Di seguito le sue parole.