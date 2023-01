Milan, Antonelli: “Con Mihajlovic la mia stagione più bella”

L'ex terzino del Milan Luca Antonelli ha parlato dei suoi ex allenatori, ricordando come la migliore stagione l'abbia vissuta con Mihajlovic

Luca Antonelli , ex difensore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista parlando a tutto tondo. Ecco le sue parole a il posticipo. Tra tutte le domande postegli una in modo particolare era relativa agli allenatori che ha avuto e l'ex terzino rossonero ha ricordato come la sua stagione migliore l'abbia vissuta sotto la guida del compianto Sinisa Mihajlovic . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Luca Antonelli sui suoi allenatori

"Sono stato molto bene con Filippo Inzaghi. Poi è arrivato Sinisa Mihajlović e con lui ho disputato la mia stagione rossonera più bella. Con Vincenzo Montella invece ho smesso di giocare, non so per quale motivo. Ho zero rimpianti, ho dato il cento per cento". Mercato Milan: sfida al Manchester United per un forte trequartista >>>