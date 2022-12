Milan, Antonelli: “Non mi sarebbe piaciuto avere di fronte Leao”

Uno dei giocatori più importanti del Milan è senz'altro Rafael Leao . L'esterno destro è la stella dei rossoneri, mentre ai Mondiali 2022 in Qatar , sta partendo dalla panchina con il suo Portogallo . Del talento portoghese ne ha parlato anche un ex rossonero. In un lungo intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti , Antonelli , ex terzino del Milan , ha parlato di tanti aspetti della suo percorso. Di seguito un estratto. ( INTERVISTA COMPLETA )

"Non mi sarebbe piaciuto avere di fronte Leao, è uno che quando decide di partire è come se giocasse con i bambini. Il problema è che non lo fa per 90 minuti e non lo fa per tutte le partite. Ibrahimovic ha 41 anni, magari non corre, ma quando è in campo fa gol, mi piacerebbe averne uno in squadra che non si muove ma segna".