Milan, Antonelli: “Vorrei andare in Inghilterra per seguire Guardiola”

In un lungo intervento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti , Antonelli , ex terzino del Milan , ha parlato di tanti aspetti della suo percorso e anche dei suoi sogni. Dopo le sue parole sul futuro, l'italiano ha anche detto di avere un sogno del cassetto che riguarda il suo futuro da allenatore e Pep Guardiola , mister del Manchester City e tra i più famosi al mondo. Antonelli ha speso belle parole anche per altri allenatori tra Premier League e Serie A. Di seguito ecco l'estratto sugli allenatori. ( INTERVISTA COMPLETA )

Sulle sue prospettive future: "Mi piacerebbe allenare subito i grandi come idea, ma passerà un po' di tempo, so che è difficile. Vorrei andare in Inghilterra per seguire gli allenamenti di Guardiola, Conte, De Zerbi, Arteta e poi tornare in Italia per vedere quelli di Gasperini, Pioli, Dionisi".