Milan, ansia per Ibrahimovic. Il club lo aspetta, ma Zlatan è preoccupato

C'è preoccupazione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: la possibilità di un'operazione è concreta

Salvatore Cantone

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. C'è ansia per la situazione del centravanti. E' probabilmente prematuro parlarne, ma la possibilità che Ibra possa operarsi è concreta. Purtroppo il ginocchio è ancora gonfio e non sembrano esserci stati grandi passi avanti dopo l'infortunio contro la Juventus dello scorso 9 maggio.

La terapia conservativa dunque non sta funzionando. Ibrahimovic è molto preoccupato: un infortunio così serio alla soglia dei 40 anni significherebbe probabilmente dire addio definitivamente al calcio giocato. Non bisogna però essere pessimisti: dal Milan filtra serenità. E' ancora presto per azzardare ipotesi o per dare per "morto" Zlatan, che certamente non si arrenderà fino alla fine.

Tra una decina di giorni verrà fatto un nuovo punto della situazione. Se non ci saranno miglioramenti a quel punto si ricorrerà un intervento in artroscopia per capire l'entità del problema. Oggi si parla di un problema alla cartilagine del ginocchio, che andrebbe gestito con molta cautela. Nel caso in cui ci fosse un lungo stop il Milan dovrà correre per forza di cose ai ripari: non solo l'ingaggio di Giroud dunque, ma l'acquisto di un altro attaccante. A tal proposito spunta un nuovo nome per l'attacco del Milan.