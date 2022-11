Milan, Ancelotti: “Kakà era un giocatore per il calcio del futuro”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan e ora del Real Madrid, ha parlato del suo ricordo di Ricardo Kakà in rossonero

Il Milan è una squadra che ha vinto davvero tanto e lo ho fatto segnando la storia. Per questo a Milano sono, per forza di cose, passati tantissimi giocatori di alto livello. Molti ricordano gli attaccanti storici come Inzaghi e Shevchenko. Altri i capitani di una vita come PaoloMaldini e FrancoBaresi. Ma come dimenticare calciatori dalla classe infinita come quella di Ricardo Kakà.