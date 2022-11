Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: proposto Adama Traoré

Il Milan potrebbe pensare all'attacco nelle prossime sessioni di calciomercato . Un ruolo dove i rossoneri hanno sofferto per le mancanze di vere alternative a Olivier Giroud in rosa. Con l'avvento della sessione invernale, Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbero intervenire proprio in quel ruolo.

Proposto Adama Traoré?

Adama Traorè sarebbe stato proposto a varie squadre della Serie A. Questa la notizia riportata da il Miorror. Lo spagnolo è appena tornato al Wolverhampton dopo la deludente parentesi al Barcellona. Anche in Inghilterra, al momento non sta giocando bene, con sole 14 presenze. Jorge Mendes, agente del calciatore, avrebbe proposto il suo assistito a tre squadre italiane. Milan e Juventus starebbero riflettendo sul da farsi: un'eventuale offerta già a gennaio non sarebbe da escludere. Discorso diverso per il Napoli, che sarebbe interessato solo a parametro zero. Milan, Theo Hernandez decisivo ai Mondiali: assist e tanta corsa