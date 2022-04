Milan, Amelia: “Rafael Leao ha più degli altri la velocità palla al piede”

Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero che vive di guizzi. Ecco le sue dichiarazioni.

Con il Milan ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa Italia, giocando in rossonero dal 2010 al 2014, Marco Amelia, che ha parlato di Rafael Leao, portoghese classe 1999. Per gran parte di questa stagione ha trascinato la squadra, ma ogni tanto si spegne. Ai microfoni di Milan TV, ecco le parole di Amelia a riguardo: "Rafael Leao ha una qualità più di tutti: la velocità palla al piede. Forse gli manca la lucidità all'ultimo momento per la conclusione. In questo momento è una questione di serenità: sa di essere giovane e di qualità, ma se riesce a essere più preciso e convinto, allora andremo a parlare di un giocatore che farà parlare di sé per tanti anni. Ha una velocità, anche palla al piede, che mette in difficoltà qualsiasi difensore". Intanto il presidente del fondo arabo manda un messaggio ai tifosi del Milan