Ambrosini: “Opinionista? Non ero molto credibile per il mio passato al Milan”

"Mi è sempre piaciuto parlare di calcio, ma all'inizio non ero molto credibile per il mio passato al Milan. Ho sempre detto quello che pensavo, e magari il tifoso si poteva sentire in qualche modo tradito. Non mi piace dire cose solo per convenienza, ho criticato ed elogiato quando era giusto farlo, e a me va bene così. Fare l'opinionista è difficile, bisogna saper parlare sempre con cognizione di causa, non è una cosa che può fare chiunque penso". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan e l’espulsione. Polemiche di una critica poco obiettiva