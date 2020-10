Milan, Ambrosini: “Trattenere Donnarumma è una priorità”

Calciomercato Milan, le parole di Ambrosini su Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato della situazione contrattuale di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, che andrà in scadenza con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2021. Queste le dichiarazioni di Ambrosini su Donnarumma ai microfoni di 'Sky Sport'. "Bisogna capire come fare per trattenerlo, la sua crescita è rimasta sempre costante. Trattenerlo è una priorità per il Milan, sul suo valore c'è poco da aggiungere. Ho visto il derby dallo stadio, lui da dietro lo senti".