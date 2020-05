Milan, Ambrosini sulla Partita Perfetta: “Ecco perché vincemmo”

MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, intervenuto attraverso il profilo Facebook del Milan, ha fornito la sua personale spiegazione sulla Partita Perfetta giocata contro il Manchester United nel 2007. Ecco cosa ha fatto scattare tutto: “Io sono convinto che quel gol preso al 92esimo sia stato la chiave per quelle partita lì. Partivamo da una situazione di svantaggio. La delusione della partita d’andata la ricordo bene, lo spogliatoio cupo che poi si è trasformato in carica positiva. Se non avessimo preso quel gol all’ultimo secondo, non so se avremmo fatto quella partita al ritorno”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓