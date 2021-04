Milan, Ambrosini: “Se Calhanoglu non rinnova vedrei bene De Paul”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del possibile post-Calhanoglu. De Paul potrebbe essere il profilo ideale

In casa Milan tiene ancora banco la questione relativa al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il futuro del turco rimane sempre in dubbio vista la scadenza del suo contratto il prossimo giugno. E se non dovesse rinnovare? Massimo Ambrosini, attraverso i microfoni di 'Sky Sport', ha suggerito l'alternativa Rodrigo De Paul al Diavolo. Questo il suo pensiero: "Se il Milan non rinnova Calhanoglu, al suo posti vedrei bene De Paul. E' un giocatore che vedrei bene in una big come il Milan. E' un calciatore di grande qualità e personalità che è pronto per una grande squadra". Intanto sul mercato ritorna in auge il nome di Depay: ecco l'indiscrezione