Milan, Ambrosini: “Maldini padrone completo della situazione”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha elogiato l'operato di Paolo Maldini e crede nell'acquisto di Charles De Ketelaere

Nella serata di ieri è stato presentato, in anteprima, il docufilm-film 'Stavamo bene insieme' , che racconta l'era vincente del Milan di Carlo Ancelotti. Dalla vittoria di Manchester contro la Juventus alla rivincita di Atene contro il Liverpool. Massimo Ambrosini , presente all'evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paolo Maldini riportate dal 'Corriere dello Sport'.

"Maldini ha avuto la capacità di rimettersi in discussione, adesso nel Milan è il padrone completo della situazione. Oltre a dare carisma e protezione, ha scelto lui i giocatori giusti. La sua bravura, assieme a Massara, è stata quella di compensare oggi ciò che noi avevamo tramite il presidente Berlusconi. Continuo a pensare che quello di De Ketelaere sia un acquisto azzeccato, anche se finora non ha fatto cose eccezionali".