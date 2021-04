Milan, Ambrosini: “Le speranze Champions passano da Ibrahimovic”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la squadra della squadra di Pioli contro la Lazio. Ambrosini si è soffermato sull'importanza di Zlatan Ibrahimovic nella squadra rossonera: "Le speranze Champions passano tanto da Ibrahimovic, considerando che Mandzukic non è in condizione, Leao non è una punta e Rebic è meno incisivo rispetto alla passata stagione. Il Milan è una squadra che ha perso convinzione e attraverso la sola presenza di Ibra può ritrovarla: diventa decisivo. Dal punto di vista tecnico la squadra ha le sue certezze, il lavoro è psicologico e passa da una settimana di tranquillità e da una vittoria contro il Benevento".