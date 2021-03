Milan, Ambrosini: “Kaka? Ecco perchè ha vinto il Pallone d’Oro”

Milan, Ambrosini parla di Kaka

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ambrosini ha parlato della sua prestazione e quella di Ricardo Kaka nel 2007 contro il Manchester United. Ecco cosa ha detto: “8,5 in pagella dopo Milan-Manchester United del 2007? Mi vengono i brividi a risentire queste cose. Ci sono momenti della carriera in cui devi saper cogliere l’attimo, quelle sono state partite magari più adatte alle mie caratteristiche. All’andata giocai una gara tosta, al ritorno fu impreziosita dall’assist ad Alberto Gilardino”.

Su Kaka: "Era al top. Aveva la percezione della sua forza, una condizione tecnica straripante ed una squadra che lo sorreggeva. Unisci tutto ciò e viene fuori il Pallone d'Oro".