Milan, Ambrosini sicuro: “Questione anche di atletica, è andato forte”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Atalanta: "La sensazione, vedendo la partita, è che il Milan non andasse in difficoltà, non ha mai dato l'impressione di poter andare in confusione. Rispetto alle partite precedenti, il Milan con questo atteggiamento, era lucidissimo e cattivo quando aveva il pallone ed era aggressivo in maniera perfetta quando non ce l'aveva".