Ambrosini: “Il Milan merita di andare avanti in Champions”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato in vista del match di Champions League tra Milan e Tottenham

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato in vista della sfida di ritorno di Champions League tra Milan e Tottenham, rivelandosi fiducioso grazie all'ottima prestazione messa in campo nel vittorioso match contro l'Atalanta: "Gli ultimi due anni sono stati una gavetta per il Milan, ora meriterebbe di andare avanti e ritornare nella cerchia dell’élite. Dalla prova contro l’Atalanta sono arrivati buoni segnali".