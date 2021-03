Milan, Ambrosini: “Donnarumma? Il suo rinnovo è imprescindibile”

Milan, Ambrosini parla di Donnarumma

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ambrosini ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2021. Ecco cosa ha detto.

"Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è imprescindibile, è la priorità. Gigio ha portato svariati punti al Milan, la sua eventuale sostituzione sarebbe un grosso problema perché in giro ragazzi così non ce ne sono. Hakan Çalhanoğlu l'ho sempre difeso anche quando non andava bene, nel mio progetto c'è. Ma per Gigio farei di tutto".