Milan, Ambrosini: “Se ne esce avendo la percezione che il mercato …”

Massimo Ambrosini , storico centrocampista del Milan , ora telecronista e opinionista, è stato intervistato da Luca Serafini , noto giornalista che spesso parla di Milan, sul canale YouTube di Milan Community TV. Ambrosini ha parlato anche del Milan e di cosa non va in questo momento ( QUI TUTTE LE PAROLE ). Ecco il passaggio sui risultati dei rossoneri.

"Delle cose che mi hai detto quella che mi convince di più è che la squadra sia forte. Continuo a dirlo dall’inizio dell’anno, secondo me è una squadra costruita con dei giocatori forti. Se ne esce avendo la percezione che il mercato ti ha portato giocatori di livello. Vanno assemblati meglio di come sono stati assemblati fino adesso e va trovata una chiave per far sì che questi giocatori, che secondo me rimangono forti, possano avere un atteggiamento emotivo diverso nell’arco della partita e delle partite, che riescano a giocare un po’ più assieme, che diano un po’ con un po’ più di continuità". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Scadenza 2025: i possibili colpi a parametro zero >>>