Milan, capitano non fisso. Ambrosini non è d’accordo con Fonseca

Massimo Ambrosini , storico centrocampista del Milan , ora telecronista e opinionista, è stato intervistato da Luca Serafini , noto giornalista che spesso parla di Milan, sul canale YouTube di Milan Community TV. Ambrosini ha parlato anche del Milan e di cosa non va in questo momento ( QUI TUTTE LE PAROLE ). Ecco il passaggio sul capitano del Milan .

"A me non piace. Si dice molte volte che in una squadra ci sono molti capitani, ed è vero. Ma la fascia deve avercela uno. Gli altri continuano ad essere capitani senza che la fascia giri; a me piace che la fascia sia di uno e sia riconosciuto, che ci siano gerarchie precise".