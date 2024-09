Milan, Ambrosini: “Nuova Champions League? Ho i miei dubbi. Vi spiego”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sui ricordi in Champions col Milan

Sulla nuova Champions League: "Ho qualche dubbi sul fascino della prima fase della Champions. Dopo la prima partita non c'è quella sensazione di dramma sportivo se perdi la prima. Se succedeva ai miei tempi avevi la sensazione di essere fuori. Mi auguro di sbagliarmi, ma c'è la sensazione che hai molte opportunità in più. Sicuramente è un vantaggio per chi ha avuto difficoltà".