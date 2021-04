Milan, Ambrosini: “Champions? La situazione si è complicata molto”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, intervenuto ai microfoni di "Tutti convocati" ha parlato del momento della squadra di Pioli

Il Milan vive un momento difficile dopo aver perso in pochi giorni sia contro il Sassuolo e sia contro la Lazio. Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato a Tutti convocati su Radio 24. Ecco cosa ha detto: "Il Napoli ha un calendario migliore del Milan e in 5 partite può succedere di tutto. Per il Milan la Champions è in dubbio, la situazione si è complicata molto". Intanto Maldini pensa al calciomercato: due colpi dal Real Madrid.