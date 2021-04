Milan, Altafini: “Il calo di Theo mi sorprende, a volte si intestardisce”

José Altafini, ex attaccante del Milan, ha parlato del calo di rendimento di Theo Hernandez nelle ultime uscite. Le dichiarazioni

José Altafini, ex attaccante del Milan, ha parlato del calo di rendimento di Theo Hernandez nelle ultime uscite. Le dichiarazioni a microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Prima del gol di Fabio Quagliarella non era stato un bel Milan, ma quella leggerezza ha indirizzato il match. Dover rincorrere in casa, per di più ora che 'San Siro' è diventato un tabù. Il calo di Theo mi sorprende, lo vedo sbagliare anche nelle scelte in fase offensiva. A volte si intestardisce nella soluzione individuale, ignorando i compagni. Spero che il momento passi in fretta: Theo è fondamentale".