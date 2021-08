Milan, Altafini: “Brahim Diaz come Dybala, porterà la 10 con onore”

José Altafini, leggenda rossonera, ha parlato del numero 10 del Milan Brahim Diaz. Sensazioni positive sullo spagnolo per l'Eroe di Wembley

José Altafini, leggenda rossonera, ha parlato del numero 10 del Milan Brahim Diaz. Sensazioni positive sullo spagnolo per l'Eroe di Wembley. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Brahim Diaz? Porterà la numero 10 con onore. Non possiamo pensare che soltanto Paulo Dybala giochi bene in quella posizione. Brahim Díaz è un giocatore degno dello juventino, è quel tipo di giocatore. Deve crescere ancora molto, ma sono certo che farà grandi cose. Noi del Milan faremo grandi cose. Sarà una bella stagione". Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero