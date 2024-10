Milan, l’allenatore: “Fonseca? Con questa società per lui è solo un’agonia”

Giovanni Mussa , noto allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul Milan e su Paulo Fonseca . A suo dire, infatti, con l'atteggiamento di questa società nei suoi confronti, per il tecnico lusitano rischia di diventare solamente un'agonia la sua esperienza al Diavolo. E secondo lui l'ex Lille ha il destino già segnato. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, l'allenatore tuona contro la società: poi mette in guardia Fonseca su ...

"Farà scelte forti riguardo Tomori e Abraham? Il mister ha problemi quando la società non fa quello che deve fare. Se ho il supporto della società, il giocatore non ha più scampo e cambia atteggiamento. Ma se uno percepisce che può trovare sponda nella società, ecco che il mister passa per uno che non sa fare il proprio lavoro. Non so cosa farà, vedremo nel rapporto con la società cosa è riuscito a instaurare Fonseca. Con questo tipo di atteggiamento da parte della società è solo un'agonia, il suo destino è già segnato. Lui può solo vincerle tutte da qui alla fine, ma il suo destino è segnato".