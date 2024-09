Milan, senti il papà di Allegri: “Questo lavoro gli piace”

A Santa Maria a Monte, in occasione del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali, non era presente Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento. A ritirarlo è salito sul palco il papà Augusto. Ecco le sue parole sul futuro e il presente di Max (parole riprese da Tuttomercatoweb).