Balzaretti: “Milan, Allegri deve essere un nome. E vi spiego il perché”

Federico Balzaretti , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Elastici', programma di 'Cronache di Spogliatoio', in onda tutti i martedì su 'YouTube' e 'Twitch', soffermandosi in particolare sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Balzaretti consiglia Allegri come post Fonseca: e spiega il motivo tattico

Su Allegri: "Sì. Dovesse naufragare diventando una situazione del genere Allegri è un allenatore che non può non essere valutato. Nella maniera più assoluta. Nel calcio hanno vinto in tutti i modi, va bene qualsiasi cosa: se l’allenatore ha un’idea deve portare avanti quel tipo di idea, almeno per un certo tipo di periodo. Qui, quando cambi l’allenatore sai perfettamente cosa prendi. Voglio prendere un allenatore che è più pragmatico, che gestisce però il gruppo in una determinata maniera, che mi dà qualcosa nell’immediato? Sicuramente è Allegri. Voglio costruire e fare una cosa diversa? Prendo un altro tipo di allenatore. Le scelte sono quelle. Oggi il Milan se è in una situazione di difficoltà, Allegri è un nome e deve essere un nome".