Milan, Alessio: “Donnarumma simbolo? Ci sono logiche di guadagno”

L'allenatore Angelo Alessio ha parlato del match tra Juventus e Milan, ma anche del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni

L'allenatore Angelo Alessio ha parlato del match tra Juventus e Milan, ma anche del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Juventus-Milan sfida importantissima per entrambe: una sconfitta potrebbe pregiudicare molto il cammino Champions. Per vari motivi sia Milan che Juventus si trovano così a questo punto della stagione".

Per Donnarumma che partita sarà? "La decisione spetterà a lui: nel nostro campionato ha già collezionato tantissime presenze e davanti a sé ha un futuro brillante. Può essere simbolo di questo Milan ma ci sono logiche di mercato e di guadagno... Giusto fare le proporzioni, anche per una qualificazione Champions o meno: questo vuol dire tanto per il suo futuro". Domani Juventus-Milan: le dichiarazioni di mister Pioli alla vigilia del match >>>