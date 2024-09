Piccinocchi: “A Milano c’è il Milan, poi l’Alcione e terza l’Inter…”

L'Alcione Milano 1952 è una società sportiva di Milano, situata dietro al Parco delle Cave. La loro storia incredibile li ha portati a diventare la terza squadra di Milano, la terza a giocare in un campionato professionistico. In una società sportiva come l'Alcione sono cresciuti giocatori come Nicolò Rovella, ora alla Lazio e Andrea Caracciolo, bandiera del Brescia. L'Alcione dopo una stagione pazzesca l'anno precedente è riuscito nell'impresa di salire in Serie C. Per loro un cammino non male fino ad ora: vittoria alla prima con l'Atalanta u23, poi pareggio casalingo con la Virtus Verona e poi sconfitta con la Renate.