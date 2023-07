Albertini: “Tonali? Eliminiamo il termine bandiera dal vocabolario”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sull'effetto che gli ha fatto assistere all'addio di Sandro Tonali al Milan, Albertini ha commentato quanto segue. "Più che effetto, parlerei di riflessione: il nostro campionato è diventato una vetrina per i giovani talenti, lo dice la legge del mercato. Comincerei dall’eliminare il termine “bandiera” dal nostro vocabolario".