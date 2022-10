Milan, Albertini: “Leao? Al momento è dura trovare uno con i suoi colpi”

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan, ha parlato di Rafael Leao . Il 'Metronomo' ha elogiato la scelta del club rossonero di prendere Mike Maignan come sostituto di Gianluigi Donnarumma. Allo stesso tempo, però, al momento sembra difficile trovare uno come il numero 17 portoghese. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Maldini ha detto di essere fiducioso sul rinnovo di Leao: “Vorremmo farlo prima del Mondiale”. La conferma di Rafa è la prima pietra per diventare competitivi? "Per Leao vale una regola fondamentale sul mercato: puoi sbagliare a comprare, ma non puoi sbagliare a vendere. Il Milan ha saputo sostituire Donnarumma, un numero uno di livello mondiale, con Maignan che si è rivelato straordinario, ma in questo momento è dura trovare in giro un calciatore con i colpi di Leao. Lui, Tonali e De Ketelaere sono il futuro della squadra". Nesta non dava una lira a Kakà: "Sembrava Gianni Morandi!". Ecco le dichiarazioni