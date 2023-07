Albertini: “Loftus-Cheek? Imponente e abituato a ritmi altissimi”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Ruben Loftus-Cheek, acquistato dal Chelsea per 20 milioni di euro bonus inclusi

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sull'acquisto del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, prelevato dal Chelsea per 20 milioni di euro bonus inclusi, l'ex Metronomo rossonero ha detto:. «Parliamo di un centrocampista fisicamente imponente e abituato ai ritmi altissimi della Premier. Se saprà inserirsi velocemente, per Pioli è un'ottima soluzione».