Milan, Albertini: “Kessie, ragiona come Tonali. No a scelta economica”

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha dato un consiglio a Franck Kessie. Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' ha spiegato perché non deve ragionare solo in termini economici: "Apprezzerei se facesse una scelta professionale e non economica. Restare al Milan oggi vuol dire sposare un progetto di crescita nel tempo. Magari non vinci la Champions l'anno prossimo, ma tra qualche anno sì. Tonali ha ragionato in questo senso, Alessio Romagnoli mi pare faccia lo stesso".