Milan, Albertini: “Kessie mi piace da sempre, anche quando lo criticavano”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Le parole su Kessie: "Kessie o Milinkovic? Dipende dal budget. Ma magari entrambi, sono compatibili. Milinkovic ha le caratteristiche di un grande fuoriclasse, Kessié mi piace da sempre, anche quando veniva criticato. Il primo ha più talento, Franck ha più sostanza. Se devo scegliere, dico Milinkovic, ma Kessié è fondamentale per il Milan e lo sarebbe in tante altre squadre".