Milan, Albertini: “Kessie? Il mercato lo fanno le scadenze di contratto…”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del suo 'erede' Bennacer, ma anche del rinnovo di Franck Kessie

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del suo 'erede' Bennacer, ma anche del rinnovo di Franck Kessie e della decisione di Sandro Tonali di tagliarsi l'ingaggio. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Bennacer ha caratteristiche diverse dalle mie, ma è un ottimo giocatore. Uno sforzo per Kessie? Il mercato lo fanno sempre più le scadenze di contratto...".

Su Tonali: "La leggo come scelta ambiziosa: se ho paura di non impormi, mi tengo l’ingaggio che ho. Lui invece ha deciso diversamente". Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni