Albertini: “Il Milan arriva alla Champions con la testa giusta”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dei rossoneri Demetrio Albertini ha parlato della corsa scudetto e del distacco tra il Napoli capolista e le due milanesi: "Il Napoli è straordinario; Milan, Inter, Juve e la stessa Atalanta non sono all’altezza. Il Milan di Pioli ha vinto senza avere esperienza di vittoria e in questa stagione lo ha pagato. La luce si è spenta: questo momento, però, tornerà utile per la prossima stagione".