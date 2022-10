Milan, Albertini: “Giroud e Ibrahimovic non sono eterni. Consiglio Broja”

Demetrio Albertini , ex centrocampista rossonero, ha parlato dell'attacco del Milan. Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic non sono eterni e, per questo motivo, serve guardare avanti. Poi arriva il consiglio: si tratta di Armando Broja del Chelsea. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Come migliorarla la squadra? "Con un attaccante alla portata delle casse del club, ma capace di fare la differenza subito. Giroud non è eterno, lo stesso vale per Ibra. Fino a quando non ci sarà la possibilità di investire come le grandissime d'Europa, occorre scovare i talenti che nelle big non trovano spazio, come aveva fatto la Juve a suo tempo con Morata. Penso a Broja del Chelsea, ad esempio".