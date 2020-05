Milan, Albertini: “Ecco perché Desailly cambiò la squadra”

MILAN NEWS – Demetrio Albertini, intervenuto attraverso i canali social del Milan, ha elogiato il suo ex compagno di centrocampo Marcel Desailly. Queste le sue parole: “Sicuramente il Milan cambiò perché le caratteristiche di Desailly erano diverse da quelle di Boban. Marcel è stato un difensore adattato molto bene al ruolo di centrocampista, probabilmente meno bravo ad impostare ma con cui ho formato una diga importante che è riuscita a contribuire alla vittoria del campionato e Champions League. Ricordo anche nella finale di Atene del ’94, Marcel non volle giocare in difesa ma a centrocampo. Riuscimmo a dimostrare che nonostante fossimo due giocatori relativamente fantasiosi, eravamo capaci di dare equilibrio e ordine alla squadra”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓