Milan, Albertini: “Champions? Ecco cosa fare per dominare l’ansia”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha voluto dare un consiglio ai rossoneri, impegnati nella lotta per un posto in Champions. Le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Se ti guardi dietro, la paura aumenta. La prima cosa da dominare è l'ansia, il timore degli avversari. E si fa con la consapevolezza di essere un gruppo compatto, di aver fatto un buon lavoro in cui si crede. Ho letto il libro di Diego Simeone: spiega che non vince sempre il migliore, ma quello che crede più in quello che fa ed in cui si è preparato. Ed è vero. Bisogna studiare ed allenarsi bene: arrivati al dunque, non serve aver paura di aver saltato qualcosa. Come succede durante un esame o un'interrogazione".