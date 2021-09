Milan, Albertini: “Atletico Madrid? Una gara che può dare consapevolezza”

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Milan-Atletico Madrid di Champions League e del primo gol in Serie A di Daniel Maldini

Demetrio Albertini, a margine dell'evento Inside the Sport a Coverciano, ha parlato di Milan-Atletico Madrid di Champions League e del primo gol in Serie A di Daniel Maldini. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "La sensazione è che il Milan sia bello. Da mesi ci sono solidità, progetto e squadra. L'anno scorso i rossoneri ci avevano stupito e quest'anno è una certezza, non è più un segnale. Al gol di Daniel Maldini ho avuto la sensazione di felicità, non stupore. Adesso deve scrivere la sua carriera.