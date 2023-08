Milan, Ahmed Said ex compagno di Taremi: “In Italia può fare benissimo”

L'ex compagno di Taremi, Said Ahmed Said ha parlato del possibile obiettivo di calciomercato del Milan e dell'Inter. Ecco le sue parole

Said Ahmed Said , attaccante italo-ghanes, è stato compagno di Mehdi Taremi , possibile obiettivo di mercato di Milan e Inter, al Rio Ave nella stagione 2019/2020. Il giocatore ha parlato delle caratteristiche dell'iraniano e delle sue possibilità in Serie A. Ecco le sue parole a TMW.

"È un attaccante molto forte fisicamente, uno che si sacrifica tanto per la squadra ed è perfetto per giocare insieme ad un'altro attaccante. In Italia può fare benissimo, perché sa fare gol ed è un giocatore che si sa adattare al tipo di gioco e di contesto in cui si trova".