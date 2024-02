Adli: “Per restare al Milan ho cambiato ruolo, ma…”

"I dirigenti erano contenti del mio impegno e volevano che rimanessi. Anche il discorso di Pioli era simile, non ho mai avuto problemi con lui, rispettavo le sue scelte come allenatore e l'uomo è sempre stato onesto. Pioli ha adottato un nuovo sistema con un mediano e due centrocampisti centrali. All'inizio della stagione, mi ha detto: "Abbiamo fatto altre scelte, devi trovare una via d'uscita." L'ho ringraziato per la sua onestà e gli ho detto che poteva contare sulla mia serietà fino alla mia partenza. Ma poi sono rimasto nel gruppo perché lavoravo duro, preparavo i titolari e l'allenatore mi ha persino portato in tournée negli Stati Uniti. Lì, mi ha detto che il club stava cercando un mediano difensivo ma pensava che potessi dire la mia. Gli ho risposto che avevo già giocato in quella posizione... anche se non sono nemmeno sicuro che sia vero!". LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di testuale di Rennes-Milan >>>