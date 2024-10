Milan, Adli: “Quando vedi Maldini vedi classe. E’ un’istituzione”

Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao, Maignan e non solo. Ecco le sue parole

"Ho avuto un primo contatto con Maldini e Massara. Maldini, Paolo Maldini. Lui. Quando parli con lui si fa sul serio e ti blocchi, capisci subito in che ambiente ti trovi. Qui è un'istituzione forte. Parli potenzialmente, anzi non potenzialmente, con il miglior giocatore della storia del Club, quindi è già qualcosa. Io ho sempre una piccola frase che mi ricorderò sempre. Quando ero a Milano. C'era il mio migliore amico con me quando ho firmato per il Milan, era venuto con me. Aveva detto una frase che mi aveva fatto sorridere, lo vidi poco dopo la firma perché era là pensieroso. Gli chiesi cosa avesse e lui mi rispose: 'Fratello, Maldini mi ha congelato. È troppa l'aura, mi sono congelato'. Quando vedi Maldini vedi classe".