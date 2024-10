Milan, Adli: “Maignan è un malato di calcio, dorme col calcio”

Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao, Maignan e non solo. Ecco le sue parole

"E' un malato di calcio, dorme col calcio. Dopo tutte le partite, sapevo che non dovevo dormire prima delle 3-4 perché Mike mi avrebbe chiamato. Sapevo che aveva già analizzato tutte le situazioni, tutti i dettagli. "Ciao". "Come va?". "Ti ricordi di quella situazione al minuto 27?". "No, non ho rivisto il match" (ride, ndr). "Non l'hai vista? Guarda Whatsapp che ti mando le immagini, osservale". Ho visto raramente un compagno così esigente. Un compagno che fa questi sacrifici nel quotidiano per la sua carriera e il suo sport, io spero davvero che abbia tutta la gloria che merita e deve ottenere. Oltre ad essere un portiere stratosferico, è un ragazzo che da il 3000% per il suo mestiere".